Il segretario della Uil Emilia Romagna a Salotto blu | Chiediamo sia previsto il reato di omicidio sul lavoro
Marcello Borghetti, leader della Uil, non usa mezzi termini, conversando con Mario Russomanno sui temi della sicurezza sul lavoro. “Si tratta di' una strage troppo spesso annunciata - ha spiegato a Salotto blu - ogni anno in Italia ci sono più di mille morti sul lavoro e oltre cinquecentomila. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Vorrei esprimere solidarietà alla CGIL di Reggio Emilia e al segretario Cristian Sesena per l'attacco compiuto nella notte alla sede di via Roma. Una ferma condanna a coloro che con questi atti intimidatori cercano di colpire i luoghi della nostra democrazia co
In Romagna stipendi più bassi che in Emilia. Lo rivela l'ultimo rapporto JobPricing - Romagna si conferma al sesto posto nella classifica delle retribuzioni annue con una media di 32.
Cassa integrazione in Emilia-Romagna: aumento del 53,3% nel 2024, preoccupazione della Uil - La Uil esprime preoccupazione e chiede misure urgenti.
La Uil contesta la Regione: "Cambi rotta" - "Non escludiamo niente", avverte il segretario regionale della Uil, Marcello Borghetti