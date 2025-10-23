Il segretario della Uil Emilia Romagna a Salotto blu | Chiediamo sia previsto il reato di omicidio sul lavoro

Marcello Borghetti, leader della Uil, non usa mezzi termini, conversando con Mario Russomanno sui temi della sicurezza sul lavoro. “Si tratta di' una strage troppo spesso annunciata - ha spiegato a Salotto blu - ogni anno in Italia ci sono più di mille morti sul lavoro e oltre cinquecentomila. 🔗 Leggi su Forlitoday.it