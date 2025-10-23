Il secondogenito del sovrano riceve per tradizione il titolo di Duca di York Potrebbe toccare a Louis Considerando la Storia però si spera di no
Qualche giorno fa il principe Andrea, secondogenito della regina Elisabetta e fratello di re Carlo, ha annunciato con un comunicato ufficiale di rinunciare, d’ora in poi, all’utilizzo del titolo di duca di York. Troppo grande lo scandalo in cui è coinvolto – l’uomo è accusato di pedofilia e non solo – e troppo importante, per la royal family, non macchiare l’immagine della Corona con un reato di tale portata. Detto ciò, si pone ora un problema per i Windsor: cosa fare, in futuro, con tale onorificenza, che viene concessa al maschio secondogenito del sovrano e che il principe Andrea, oggi 65enne, ha ricevuto con il matrimonio? Il principe Andrea, 65 anni, ha ricevuto il titolo di duca di York con il matrimonio (foto Ansa) Il principe Louis e quel titolo pieno di scandali. 🔗 Leggi su Amica.it
