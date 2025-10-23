Il ritorno di Grillo fa tremare Conte Toninelli chiama l’adunata degli scontenti | Beppe c’è…

Beppe Grillo torna alla carica e spaventa Conte, già alle prese con la defezione di Chiara Appendino, in rotta col Movimento. Secondo quanto ricostruito dal Corriere della sera, il fondatore ed ex garante del Movimento 5 stelle ha reso nuovamente fruibile il primo indirizzo internet legato ai pentastellati, ovvero www.movimento5stelle.it – il sito ufficiale del (non) partito di Giuseppe Conte è invece www.movimento5stelle.eu -, una mossa che sarebbe il preludio p er un nuovo scontro sul simbolo, per cui aveva già annunciato battaglia legale, con l’ex premier. Grillo, il simbolo vecchio e la sfida a Conte. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

