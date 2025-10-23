Il ritorno di Columbro in tv | amarcord con Lorella Cuccarini Malattia e polemiche sono alle spalle

Roma, 23 ottobre 2025 – Tra sorrisi, ricordi e commozione, Lorella Cuccarini e Marco Columbro si sono ritrovati sul palco di ‘ This Is Me’ per una reunion che ha il sapore della memoria televisiva. Oltre alla celebrazione dei 40 anni di carriera della showgirl, la puntata ha offerto anche l’occasione per ripercorrere la parabola di uno dei conduttori più amati degli anni ’90, segnato da successi, una lunga malattia e qualche polemica che lo ha tenuto lontano dai riflettori. Un legame nato sul palco . Negli anni ’90 erano la coppia d’oro della tv italiana: Marco Columbro e Lorella Cuccarini, protagonisti di programmi cult come Buona Domenica e Paperissima, simbolo di un intrattenimento elegante e familiare. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il ritorno di Columbro in tv: amarcord con Lorella Cuccarini. Malattia e polemiche sono alle spalle

