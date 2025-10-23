Roma, 23 ott – Riemerge dal passato uno dei simboli più imponenti della Prima Guerra Mondiale, l’arma con cui l’Impero austro-ungarico tentò di piegare la volontà italiana. Dopo oltre un secolo, il “Lungo Giorgio” potrebbe tornare alla luce: un monito di ferro e storia per non dimenticare il sacrificio dei nostri soldati. Un gigante nato per distruggere: il Lungo Giorgio. Era l’alba del 15 maggio 1916. Le cime dell’Altopiano di Asiago si destavano sotto un cielo gonfio di presagi. Poi, improvvisamente, il rombo. Un boato profondo, mai udito prima tra le montagne: il “Lungo Giorgio” aveva parlato. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Il ritorno del “Lungo Giorgio”: il cannone nemico che ferì Asiago e l’onore d’Italia