Il ritorno del gatto selvatico in Scozia | il progetto che ha salvato il fantasma dei boschi dall'estinzione

Dopo essere stato dichiarato funzionalmente estinto nel 2019, il gatto selvatico torna nelle Highlands scozzesi grazie al progetto Saving Wildcats. Diciotto individui nati in cattività sono stati liberati quest'anno le prime femmine hanno dato alla luce nuovi cuccioli in natura. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Il ritorno del gatto selvatico in Scozia: il progetto che ha salvato il “fantasma dei boschi” dall’estinzione - ma un ambizioso progetto di conservazione lo ha riportato indietro dal baratro Nel nord della Scozia, tra le foreste di pini e le brughiere, sta prendendo forma un piccolo miracolo della conservazione ... Secondo fanpage.it

