Il ritorno dei venerdì jazz al Palacongressi | si comincia con il quartetto di Tony Piscopo

Agrigentonotizie.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Riprendono gli appuntamenti con “I venerdì Jazz” al Palacongressi, una rassegna che unisce talento, improvvisazione e tradizione musicale in uno dei luoghi simbolo della città. La stagione concertistica autunnale, promossa dal Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi in. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

