Il ristorante di Casa Artusi riapre rinnovato e con un nuovo gestore | La tradizione di Artusi ritorna nei piatti Tutte le novità

Riapre dopo un anno e mezzo di chiusura il ristorante di Casa Artusi, rinnovato sia nella gestione che nei locali. L'intenzione non è solo di rilanciare il “salotto buono” in Romagna della gastronomia tradizionale nel nome di Pellegrino Artusi, ma di realizzare un progetto di cucina culturale. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

