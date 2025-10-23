Si ferma a meno di tre decimi dall’accesso alla finale per il bronzo l’avventura dell’Italia nell’inseguimento a squadre maschile dei Campionati Mondiali 2025 di ciclismo su pista, in corso di svolgimento a Santiago del Cile. In assenza dei pilastri Filippo Ganna, Jonathan Milan e Simone Consonni, il rinnovato quartetto azzurro composto da Davide Boscaro, Francesco Lamon, Luca Giaimi e Renato Favero si è attestato in sesta posizione con il tempo di 3:49.254. Francesco Lamon, unico veterano del team pursuit italiano presente in Cile per accompagnare i più giovani alla prima esperienza in questo format su un palcoscenico del genere, vede il bicchiere mezzo pieno nonostante la delusione per i pochi decimi che li hanno separati dallo spareggio per il terzo posto: “ Visto il livello generale, brucia non essere nelle condizioni di giocarci una medaglia per pochi decimi. 🔗 Leggi su Oasport.it

Il rinnovato quartetto azzurro vicino alla zona podio. Salvoldi: "Avrei firmato"; Lamon: "Questi giovani sono il futuro"