Il Rimini viaggia sempre più solo Fuori dal campo c’è il deserto

Fare il minimo indispensabile per restare in piedi. È quello che sta facendo il Rimini. Cioè quello che si può con una società ormai completamente assente. Sia fisicamente che dal punto di vista della sostenibilità economica. Lo staff biancorosso, già ridotto all’osso ormai da diverso tempo, nei giorni scorsi ha perso anche il team manager Fabio Gatta, colui che sin qui ha tenuto la barra dritta permettendo al club di stare in piedi. Una perdita non da poco anche perché ha lasciato un deserto intorno a D’Alesio e ai suoi. Che da ieri hanno un nuovo supporto, quello di Raffaele Losito che entra a far parte dello staff biancorosso come addetto agli arbitri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

