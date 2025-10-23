Ferrara si svuota, lentamente ma inesorabilmente. Lo dicono i numeri, quelli del Rendiconto Sociale Inps 2024 presentato ieri mattina in Sala Estense dai vertici provinciali e regionali dell’Istituto di previdenza, che restituisce la fotografia di una provincia in equilibrio precario tra un mercato del lavoro che regge e una demografia che continua a perdere pezzi. Il saldo complessivo della popolazione segna un -1.095 residenti, con un calo naturale drammatico: 2.828 decessi in più delle nascite, solo in parte compensati dagli arrivi dall’estero. Gli immigrati crescono (+1.733), e la loro incidenza — 0,7% sul totale — supera quella regionale e nazionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il rendiconto dell’Inps. Cala la disoccupazione, ma sempre più inattivi. Residenti in picchiata