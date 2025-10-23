Dietro alla rete arancione e alla strettoia della piazza sta prendendo forma il progetto di rigenerazione del complesso storico ex Santa Margherita. " Palazzo Borromeo " è stato battezzato l’edificio che si trova nell’omonima piazza, di fronte al collegio. Promosso dalla società Supernova, che si sta occupando anche del recupero dell’ex Necchi, il progetto di rinascita dello storico complesso, unico nel suo genere nel panorama cittadino, rappresenta un’importante operazione di valorizzazione architettonica e urbana, capace di coniugare memoria, qualità abitativa e sostenibilità ambientale. "Il cantiere procede a grandi passi – ha detto il project manager di Supernova Andrea Murciano, durante un sopralluogo che si è svolto ieri –: gli spazi interni di circa metà degli appartamenti sono già completati, con le finiture in avvio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il recupero dell’ex Santa Margherita. Trentanove alloggi pronti nel 2026