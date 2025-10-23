Il recupero dell’ex Santa Margherita Trentanove alloggi pronti nel 2026
Dietro alla rete arancione e alla strettoia della piazza sta prendendo forma il progetto di rigenerazione del complesso storico ex Santa Margherita. " Palazzo Borromeo " è stato battezzato l’edificio che si trova nell’omonima piazza, di fronte al collegio. Promosso dalla società Supernova, che si sta occupando anche del recupero dell’ex Necchi, il progetto di rinascita dello storico complesso, unico nel suo genere nel panorama cittadino, rappresenta un’importante operazione di valorizzazione architettonica e urbana, capace di coniugare memoria, qualità abitativa e sostenibilità ambientale. "Il cantiere procede a grandi passi – ha detto il project manager di Supernova Andrea Murciano, durante un sopralluogo che si è svolto ieri –: gli spazi interni di circa metà degli appartamenti sono già completati, con le finiture in avvio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche questi approfondimenti
Il Sindaco Gerardo Stefanelli ha presenziato questa mattina all'inaugurazione a Santa Maria Infante della Masseria Zenobio. Il progetto non è solo agricolo: è il magnifico recupero dell'antica masseria e del frantoio di oltre 400 anni. Da questo connubio tra radi - facebook.com Vai su Facebook
Il recupero dell’ex Santa Margherita. Trentanove alloggi pronti nel 2026 - Dietro alla rete arancione e alla strettoia della piazza sta prendendo forma il progetto di rigenerazione del complesso storico ex Santa Margherita. Si legge su ilgiorno.it
Ex convento di Santa Margherita, il restauro entro l’anno - Proseguono a ritmo costante i lavori di restauro dell’ex convento di Santa Margherita, uno dei luoghi più suggestivi dell’isola, affacciato sulla baia di Punta di Pizzaco. Scrive ilgolfo24.it
Viterbo, al via recupero Basilica Santa Maria in Gradi - Presentato questa mattina nella sala convegni dell'università della Tuscia, il programma dei lavori di restauro della basilica di Santa Maria In Gradi di Viterbo. Segnala ansa.it