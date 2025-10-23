Il Recioto della Valpolicella tenta il rilancio diventando presidio Slow Food | è la prima volta per una Docg
L'iniziativa è di sette piccoli produttori per salvare la denominazione "dall'oblio". E adesso il Consorzio è pronto a cambiare il disciplinare per introdurre due nuove tipologie: l'ammandorlato e il fortificato. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it
