Ieri il Real Madrid ha vinto 1-0 contro la Juventus con gol di Jude Bellingham, ma il dato relativo alla proporzione tra tiri in porta e reti dei blancos è preoccupante. I dati del Real Madrid in Champions. As scrive: Un sacco di tiri e pochi gol. Un can che abbaia, ma morde poco. Il Real Madrid è la squadra che ha realizzato il maggior numero di tiri in tutta la Champions League: 76. Con una notevole differenza rispetto al secondo (Bayern Monaco, 65) e al terzo (Psg, 62). Ma ha segnato finora solo 8 gol. Detto in altro modo: il 10,5% dei suoi tiri è finito in rete. Questa è la realtà. E 5 di essi li ha segnati Mbappé. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Real Madrid un can che abbaia ma morde poco: in Champions 76 tiri in porta, ma solo 8 gol realizzati (As)