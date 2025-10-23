Il Real Madrid un can che abbaia ma morde poco | in Champions 76 tiri in porta ma solo 8 gol realizzati As
Ieri il Real Madrid ha vinto 1-0 contro la Juventus con gol di Jude Bellingham, ma il dato relativo alla proporzione tra tiri in porta e reti dei blancos è preoccupante. I dati del Real Madrid in Champions. As scrive: Un sacco di tiri e pochi gol. Un can che abbaia, ma morde poco. Il Real Madrid è la squadra che ha realizzato il maggior numero di tiri in tutta la Champions League: 76. Con una notevole differenza rispetto al secondo (Bayern Monaco, 65) e al terzo (Psg, 62). Ma ha segnato finora solo 8 gol. Detto in altro modo: il 10,5% dei suoi tiri è finito in rete. Questa è la realtà. E 5 di essi li ha segnati Mbappé. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Alessandro Del Piero nelle vesti di inviato per Real Madrid-Juventus ha ricevuto un regalo speciale dalla squadra spagnola. Cosa accade in studio, le immagini https://fanpa.ge/tkZTx - facebook.com Vai su Facebook
Il Real spende di più, ma la Juve butta via i soldi. Eppure dal Bernabeu arrivano segnali positivi ? Il Direttore Guido Vaciago su Real Madrid-Juventus #RealMadrid #Juventus #Tuttosport - X Vai su X
Il Real Madrid e il cheeseburger disgustoso: "Non lo darei neanche a un cane" - Real Madrid sommerso dalle critiche dei propri tifosi sui social, non solo per la deludente prestazione in Champions League contro il Lipsia, ma anche per il cibo fornito agli stessi supporters dei ... Secondo corrieredellosport.it