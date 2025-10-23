Il Re Leone Jeremy Irons attacca Disney Deluso dall' aspetto di Scar ma non pagano abbastanza gli animatori

Nonostante il successo del classico d'animazione Disney del 1994, la voce originale di Scar si è lamentata dell'aspettato del suo personaggio criticando lo studio per via dei compensi insufficienti. Il Re Leone, classico d'animazione nel 1994, resta uno dei titoli Disney più amati e di successo, ma il look dei personaggi non ha accontentato proprio tutti, come confessa la voce originale di Scar Jeremy Irons. Il divo ha doppiato uno dei migliori villain dello studio, l'astuto leone Scar, fratello di Mufasa (James Earl Jones). Scar ha traumatizzato un'intera generazione di spettatori, ma il suo interprete è rimasto deluso dall'aspetto del personaggio, attribuendo la responsabilità agli scarsi compensi elargiti da Disney agli animatori. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Il Re Leone, Jeremy Irons attacca Disney "Deluso dall'aspetto di Scar, ma non pagano abbastanza gli animatori"

