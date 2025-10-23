il questore della provincia di arezzo revoca la licenza di somministrazione di alimenti e bevande di un bar

Arezzo, 23 ottobre 2025 – ai sensi dell’articolo 100 t.u.l.p.s. Il Questore della Provincia di Arezzo ha revocato la licenza di un bar dove vengono somministrati alimenti e bevande sito nel centro cittadino. Il Questore della Provincia di Arezzo ha revocato la licenza di un bar dove vengono somministrati alimenti e bevande sito nel centro cittadino. Il provvedimento di revoca è scaturito a seguito di un ennesimo episodio che ha visto il ricovero di una minore di 16 anni presso il reparto di pediatria del locale nosocomio dopo aver consumato bevande alcoliche presso il bar in argomento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

