Il pubblico è informato Arrivata la decisione sul programma tv | era nell’aria

“Era nell’aria” e ora è ufficiale: Pier Silvio Berlusconi ha preso la sua decisione sul programma di punta di Canale 5. Dopo settimane di indiscrezioni e ipotesi, il pubblico e gli addetti ai lavori hanno finalmente ricevuto la conferma che segna una nuova svolta nel palinsesto Mediaset. Una mossa che arriva nel pieno della sfida televisiva tra i grandi titoli dell’ access prime time, con La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi ancora protagonisti della fascia preserale. Il quiz show di Gerry Scotti, tornato in grande forma, ha più volte superato il “gioco dei pacchi” di Rai 1, consolidando risultati oltre le aspettative. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

