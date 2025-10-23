Il progetto è cambiato luce sui costi E’ un fallimento Pardini-Buchignani

“Variante dell’ottovolante, certificato il fallimento di Buchignani-Pardini: il grande progetto, annunciato a inizio mandato e dalla gestazione lunghissima, si è dimostrato un flop. Le modifiche effettuate certificano il fallimento della rotatoria a doppia goccia – così i gruppi consiliari Partito Democratico, Lucca Futura, Sinistra Civica Ecologista, Lucca è un Grande Noi, Lucca CivicaVoltLucca è popolare, LibDem –. Da oggi, infatti, gli automobilisti si troveranno di fronte a una viabilità completamente diversa rispetto a quella percorsa fino a ieri: non sono bastati intraprendenza e generosità dei cittadini per risolvere i problemi evidenti della rotonda a goccia ideata e realizzata dall’ amministrazione comunale, al punto che la giunta, assessore ai lavori pubblici in primis, è stata costretta - così come chiedevano cittadini e opposizione - a cambiare il progetto iniziale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

