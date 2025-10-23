Il progetto del megaporto a Fiumicino è una follia | l’ecosistema locale rischia gravi ripercussioni

Fiumicino: una cittadina in gran parte frutto di abusivismo edilizio, considerata da sempre la fogna dove il Tevere convoglia i rifiuti dei romani e dove l’aeroporto inquina, con gas e rumori, tutto l’abitato, sovrastata dalle isole artificiali per le petroliere che, attraverso una rete di condotti, riforniscono Roma con gravissimi pericoli di inquinamento in caso di rotture, guasti e disastri naturali; tanto più che si tratta di area a rischio idrogeologico. Eppure si tratta della foce del Tevere con i suoi canali, la sua morfologia e la sua vegetazione: una bellezza naturale assolutamente unica, ma di cui pochi si ricordano, rimasta in gran parte intatta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il progetto del megaporto a Fiumicino è una follia: l’ecosistema locale rischia gravi ripercussioni

