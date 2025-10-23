Il Progetto Civico che può scompaginare il campo largo
Progetto Civico. E di progetti civici, negli anni, se ne son visti a iosa. Il richiamo al civismo è una costante che si porta avanti dalla Seconda Repubblica. Dall’inizio alla fine. Dal successo di Forza Italia, che nacque proprio come movimento civico, fino al fallimento di Scelta Civica, che con Monti al comando non sfondò . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
“Progetto civico”, sostenuto anche da Franceschini, è già un partito. Che ha una leader in ascesa, Silvia Salis, e presenta il vantaggio di smarcare il Pd di Elly Schlein dalle istanze centriste - X Vai su X
È nato Progetto Civico Italia: una rete di amministratori che ogni giorno, con dedizione e impegno, si dedicano alle nostre città. Vogliamo mettere queste energie a servizio del nostro Paese. Grazie ad @alessandro_onorato che, con passione, sta animando qu - facebook.com Vai su Facebook
Sindaci lanciano Progetto civico Italia per rafforzare il centrosinistra. Presenti Salis e Manfredi - La kermesse, organizzata dall’assessore romano Onorato, si terrà questo pomeriggio nella capitale ... Si legge su repubblica.it
Dal campo largo al campo civico, ora Conte insegue i sindaci delusi dal Pd - La sigla del Progetto civico Italia, PCI, può trarre in inganno. Segnala huffingtonpost.it
Roma, Onorato lancia il Progetto Civico Italia: "Nasce oggi una rete che mette insieme tantissime realtà" - Per Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi della Capitale si tratta di 'una rete che mette insieme tantissime realtà' e che può dare 'un importante contributo' ... Si legge su msn.com