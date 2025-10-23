Il Progetto Civico che può scompaginare il campo largo

Progetto Civico. E di progetti civici, negli anni, se ne son visti a iosa. Il richiamo al civismo è una costante che si porta avanti dalla Seconda Repubblica. Dall’inizio alla fine. Dal successo di Forza Italia, che nacque proprio come movimento civico, fino al fallimento di Scelta Civica, che con Monti al comando non sfondò . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

© Lidentita.it - Il Progetto Civico che può scompaginare il campo (largo)

