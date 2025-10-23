Il progetto Bromo | la sfida europea a Starlink

L’alleanza tra Leonardo, Airbus e Thales per una società capace di competere con la costellazione di satelliti di Elon Musk L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Il progetto Bromo: la sfida europea a Starlink

Altri contenuti sullo stesso argomento

Il progetto di collaborazione, denominato “Bromo”, avrebbe un valore complessivo di circa 10 miliardi di euro. Equita: "I benefici dell'operazione non inclusi a piano" - facebook.com Vai su Facebook

Un polo europeo dei satelliti da 10 miliardi. Il Cda di Leonardo verso il sì al “Progetto Bromo” - X Vai su X

Un polo europeo dei satelliti da 10 miliardi. Il Cda di Leonardo verso il sì al “Progetto Bromo” - Domani il via libera all’accordo con Airbus e Thales per una nuova alleanza nel campo dei satelliti e dei servizi spaziali dual use. huffingtonpost.it scrive

Leonardo, Airbus e Thales sfidano Starlink. Arriva la risposta europea ai satelliti di Musk - Le tre aziende sono pronte a finalizzare il Progetto Bromo, un'alleanza spaziale europea che punta a sfidare il dominio dei satelliti Starlink di Elon Musk. Come scrive money.it

L’alleanza spaziale con Airbus e Thales: domani cda straordinario di Leonardo. Cosa sappiamo sul progetto Bromo - Leonardo ha in programma un cda straordinario domani, 21 ottobre, per dare un'eventuale via libera alla joint venture con Thales e Airbus ... Come scrive startupitalia.eu