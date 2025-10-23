Il principe Andrea in cerca di dimora potrebbe andare al castello di Carbisdale

(Adnkronos) – Il principe Andrea potrebbe aver trovato una nuova dimora, invitato dall'avvocato Samantha Kane, nota anche come Lady Carbisdale, a soggiornare nel castello di Carbisdale nel Sutherland. E questo dopo che ieri il premier britannico Keir Starmer, sollecitato dai parlamentari, si è detto ''assolutamente d'accordo'' sul fatto che venga condotta un'inchiesta su ''tutte le . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

