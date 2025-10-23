Il prete sulle due ruote | I motociclisti in strada sono al servizio degli altri

Cesena, 23 ottobre 2025 – Sulla strada chiunque è fratello. Parola del prete motociclista don Filippo Cappelli, parroco di Budrio, Badia e Crocetta di Longiano che da anni porta avanti la sua attività pastorale anche sulle due ruote. Un’esperienza raccontata nel volume ‘La felicità del biker’ (Edb Edizioni) appena uscito nelle librerie. Gesù, del resto, ha predicato sulla strada, e lì i suoi discepoli lo hanno seguito. “Il primo nome dei cristiani, come racconta San Paolo, è stato ‘quelli della via’ – afferma don Filippo Cappelli –. Cristo sulla strada incontrava chiunque, di ogni classe sociale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il prete sulle due ruote: “I motociclisti in strada sono al servizio degli altri”

