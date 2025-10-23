Il prete sulle due ruote | I motociclisti in strada sono al servizio degli altri

Ilrestodelcarlino.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cesena, 23 ottobre 2025 – Sulla strada chiunque è fratello. Parola del prete motociclista don Filippo Cappelli, parroco di Budrio, Badia e Crocetta di Longiano che da anni porta avanti la sua attività pastorale anche sulle due ruote. Un’esperienza raccontata nel volume ‘La felicità del biker’ (Edb Edizioni) appena uscito nelle librerie. Gesù, del resto, ha predicato sulla strada, e lì i suoi discepoli lo hanno seguito. “Il primo nome dei cristiani, come racconta San Paolo, è stato ‘quelli della via’ – afferma don Filippo Cappelli –. Cristo sulla strada incontrava chiunque, di ogni classe sociale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

il prete sulle due ruote i motociclisti in strada sono al servizio degli altri

© Ilrestodelcarlino.it - Il prete sulle due ruote: “I motociclisti in strada sono al servizio degli altri”

Approfondisci con queste news

prete due ruote motociclistiIl prete sulle due ruote: “I motociclisti in strada sono al servizio degli altri” - Parola del prete motociclista don Filippo Cappelli, parroco di Budrio, Badia e Crocetta di Longiano che da anni porta avanti la sua attività pastorale anche sulle due ruote. Si legge su ilrestodelcarlino.it

prete due ruote motociclistiDue ruote sono meglio di quattro: la vera rivoluzione della mobilità sono le e-bike - E a dirlo non siamo noi, ma The Economist secondo cui le biciclette elettriche stanno cambiando le città più velocemente delle auto elettriche. Secondo moto.it

Moto e campioni, Tavullia celebra la passione per le due ruote - "Tavullia in Moto" torna dall'11 al 13 settembre in piazza Dante Alighieri a Tavullia (Pesaro Urbino), il paese ... ansa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Prete Due Ruote Motociclisti