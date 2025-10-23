Il presidente nazionale del Coni Luciano Bonfiglio in visita al Centro di Tirrenia

La visita del presidente nazionale del Coni, Luciano Bonfiglio, al Centro di preparazione olimpica di Tirrenia. Un'occasione per rilanciare il ruolo di Pisa come polo attrattivo per i giovani atleti. Ad accogliere Bonfiglio, insieme ai vertici del centro Coni, il sindaco Michele Conti e. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

