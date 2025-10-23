"Sono scandalizzato". Gustavo Ferretti è il preside che ha gettato le fondamenta del liceo scientifico e musicale Marconi, costruito poi dal dirigente Riccardo Rossini che l’ha battezzato nel 2010. Solo nel 2020 è "gemmato" anche il coreutico. Ferretti, cosa la scandalizza? "Ritengo che l’ipotesi di dare all’artistico Mengaroni il liceo musicale e coreutico, parte integrante dell’offerta scolastica del Marconi, sia, mi passi il termine, una “porcata politica“. Fatta inoltre senza verificare le reali possibilità di spazi e di fondi. E poi perché è una operazione suicida". Suicida per chi? "Fa del male allo scientifico che perde una parte importante della sua storia e non fa del bene al liceo artistico poiché non ci sono i finanziamenti per completare l’operazione di un Polo in centro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il preside storico del Marconi: "Liceo musicale al Mengaroni?. È un’operazione suicida"