Il Premio Penisola Sorrentina celebra 30 anni Riconoscimento speciale a Flavio Insinna

Il Premio Penisola Sorrentina celebra 30 anni con una due giorni e un riconoscimento speciale conferito a Flavio Insinna, protagonista in questa stagione a teatro con Gente di facili costumi, regia di Luca Manfredi. Il 24 ottobre alla cerimonia inaugurale al Teatro Tasso (ore 19,00), madrina Violante Placido, protagonisti saranno i giovani del progetto “Mezzogiorno e Mediterraneo”, promosso con il contributo della Regione Campania, Sarà premiato il condirettore della Tgr Rai, Antonello Perillo, per la rubrica TgR Giubileo. Sabato 25 ottobre (ore 20,00) gala celebrativo ‘Trent’anni insieme’, media partner Rai Cinema Channel, con la consegna dei riconoscimenti per cultura, cinema e audiovisivo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it