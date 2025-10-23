Il Premio Penisola Sorrentina celebra 30 anni Riconoscimento speciale a Flavio Insinna

Ildenaro.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Premio Penisola Sorrentina celebra 30 anni con una due giorni e un riconoscimento speciale conferito a Flavio Insinna, protagonista in questa stagione a teatro con Gente di facili costumi, regia di Luca Manfredi. Il 24 ottobre alla cerimonia inaugurale al Teatro Tasso (ore 19,00), madrina Violante Placido, protagonisti saranno i giovani del progetto “Mezzogiorno e Mediterraneo”, promosso con il contributo della Regione Campania, Sarà premiato il condirettore della Tgr Rai, Antonello Perillo, per la rubrica TgR Giubileo. Sabato 25 ottobre (ore 20,00) gala celebrativo ‘Trent’anni insieme’, media partner Rai Cinema Channel, con la consegna dei riconoscimenti per cultura, cinema e audiovisivo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

premio penisola sorrentina celebraPremio Penisola Sorrentina a Flavio Insinna per il trentennale - Il Premio Penisola Sorrentina celebra 30 anni con una due giorni e un riconoscimento speciale conferito a Flavio Insinna, protagonista in questa stagione a teatro con Gente di facili costumi, regia di ... Si legge su ansa.it

premio penisola sorrentina celebraPremio Penisola Sorrentina, si parte su Nave Palinuro - Sarà Nave Palinuro della Marina Militare ad aprire le celebrazioni per il trentennale del Premio Penisola Sorrentina ... sorrentopress.it scrive

premio penisola sorrentina celebraPremio Penisola Sorrentina, patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri - La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha concesso il proprio patrocinio istituzionale al Trentennale del Premio Penisola Sorrentina ... Riporta sorrentopress.it

Cerca Video su questo argomento: Premio Penisola Sorrentina Celebra