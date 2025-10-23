Il prefetto Zito in visita all' Ufficio della Dogane

Il prefetto di Perugia, Francesco Zito, è stato in visita all’Ufficio delle Dogane di Perugia in via Canali.Ad accoglierlo c’era il dirigente dell’Ufficio di Perugia e ad interim dell’Ufficio Dogane di Terni, Benedetto Tavoni, che ha illustrato le molteplicità attività cui l’Agenzia delle Dogane. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

