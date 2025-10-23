Il power suit si rilassa | adesso regine e principesse lo vogliono così il tailleur

Tramontati i pantaloni slim-fit o a sigaretta, le reali sembrano prediligere la gamba larga abbinata a giacche abbondanti, mono o doppiopetto. Ecco come le Charlène di Monaco, Victoria di Svezia e Sophie di Edimburgo indossano il tailleur, un suggerimento di stile da copiare nella stagione autunnale. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

