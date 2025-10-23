Nervi tesi, aria di divisioni, Schlein è avvisata. Si troveranno domani pomeriggio, a Milano, i riformisti del Pd alternativi a Stefano Bonaccini, leader di Energia Popolare. Il convegno è organizzato da Giorgio Gori e da altri esponenti del Pd, intenzionati a rimanere nel partito di Elly Schlein senza dare vita a nuove formazioni politiche. Cambierà semmai il tono della loro presenza dentro il Campo Largo. Insieme a Gori ci sono Filippo Sensi, Marianna Madia, Lia Quartapelle, Lorenzo Guerini, Simona Malpezzi, Pina Picierno, Piero Fassino e Sandra Zampa. Tra gli ospiti della giornata: Tito Boeri, Daniela Fumarola, Sofia Ventura, Tommaso Nannicini, Francesco Longo, Simone Gamberini, Luca Stanzione, Federico Valtolina. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Il post al veleno di Bonaccini contro i riformisti Pd che si vedranno a Milano senza di lui: Io ho amministrato, loro parlano e basta