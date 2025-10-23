Il Politecnico di Milano è la vera fabbrica degli occupati | il 97% dei laureati trova lavoro subito anche a 2,5mila euro al mese

È al primo posto nell’ultimo ranking del Censis sulle università italiane, nella categoria politecnici, con votazioni molto alte in diverse categorie e un tasso di occupabilità elevato, ma in linea con gli atenei dello stesso genere. Il Politecnico di Milano è un’eccellenza non solo in Italia. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Scopri altri approfondimenti

Al via il Podcast “Sull’Errore” di Chora Media e Politecnico di Milano. Mario Calabresi si interroga sul senso dello sbaglio, sul suo valore e la sua importanza. Nel corso degli episodi, dialoga con figure di spicco del mondo della cultura, dell’economia, dell’arte - facebook.com Vai su Facebook

Vera Rebasti, prima laureata in medicina del futuro: “Nelle scienze resta il gap di genere, noi ragazze libere di credere nei nostri sogni” - “Siamo tra i primi laureati d’Europa in questo percorso: sono fiera dell’impresa che io e i miei compagni siamo riusciti a portare a termine. Riporta ilgiorno.it