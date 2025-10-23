Il plauso dell’associazione Libera | Finalmente si è fatta giustizia
"Finalmente si è fatta giustizia, anche per fatti risalenti al 1992. Ringraziamo la Procura e le forze dell’ordine che hanno svolto un’indagine su episodi abbastanza datati". È il commento sulla sentenza per gli omicidi di Reggio e Brescello rilasciato dall’avvocato Enza Rando, che tutela l’associazione Libera costituita parte civile (nella foto). "Ogni verità che si scrive, anche dopo tanti anni, è sempre importante: è giusto capire cosa accadde nel territorio e come si insediò la ‘ndrangheta che teneva condotte non solo inabissate, ma anche molto visibili come gli omicidi – è la riflessione dall’avvocato Rando –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
