Fino Mornasco (Como) – Era durata cinque giorni l’agonia di Maxim Pesterau, morto a soli 11 anni, estratto in condizioni drammatiche il 10 maggio dello scorso anno, dall’ auto guidata dal padre Radu, 41 anni. Residente a Ehnghien in Belgio, viaggiava con la sua famiglia sulla Mercedes sulla A9, nel tratto di Fino Mornasco, dove era avvenuto l’incidente costato la vita al piccolo moldavo. Ora il sostituto procuratore di Como Michele Pecoraro, ha dato parere favorevole alla richiesta di patteggiamento a 2 anni di reclusione, con pena sospesa, depositata dagli avvocati dell’uomo, per omicidio stradale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Il piccolo Maxim morì dopo lo schianto. Il papà patteggia due anni: aveva fatto inversione a U sulla A9