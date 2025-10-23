Il peso di ‘sovrappeso’ nel discorso pubblico
Una parola sola, e si alza la temperatura del dibattito. “Sovrappeso” è diventata miccia e specchio: c’è chi la considera neutra, chi ci sente addosso un giudizio. Sullo sfondo, un caso radiofonico recente e una legge che chiede rispetto per i corpi. L’attenzione al linguaggio non è più un vezzo: è responsabilità civile. Il caso . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
