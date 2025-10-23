Il percorso delle Tre Croci una passeggiata mostruosa organizzata a Viterbo per Hallooween

23 ott 2025

L'azienda agricola e agrituristica “Il Boschetto dei corbezzoli”, tra Tobia e Tre Croci, organizza (per il giorno di Halloween, dalle ore 19) un tour mostruoso che prevede un percorso tra campagne terrificanti, boschi paurosi e il casale infestato.I coraggiosi ospiti devono superare tutti gli. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

