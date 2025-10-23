Il Pd per Conte federatore ma con retropensiero
Sostenere Conte per bloccare Schlein e ottenere Manfredi o Gentiloni. Nel Pd c’è chi guarda a Giuseppe Conte con un interesse che somiglia al dispetto. Non perché lo consideri più. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
È il 17 ottobre 1797 e a Campoformio, presso Udine, Napoleone Bonaparte e il conte Ludwig von Cobenzl firmano il trattato che chiude la guerra tra Francia e Austria: la penna sancisce ciò che i cannoni hanno preparato. ? La Francia ottiene il riconoscim - facebook.com Vai su Facebook
Il Pd per Conte federatore (ma con retropensiero) - Non perché lo consideri più bravo o più capace di Elly Schlein, ma perché pensa che la sua ambizione possa s ... Scrive ilfoglio.it
Dal campo largo al campo civico, ora Conte insegue i sindaci delusi dal Pd - La sigla del Progetto civico Italia, PCI, può trarre in inganno. Riporta huffingtonpost.it
Grossman, Pd: “È una svolta”, Conte: “Fermiamo il massacro” - A intervenire è il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, secondo cui le parole dello scrittore “smascherano l’ipocrisia – dice a Repubblica – di chi, come i nostri governanti, si nasconde ... Scrive repubblica.it