Il Pd | Passerella ciclo pedonale al Bagnoro un disastro della giunta Ghinelli

Dichiarazione dei consiglieri Pd Giovanni Donati e Alessandro Caneschi."Siamo ormai abituati alla poca capacità di questa amministrazione nel fare progetti o nel farli in modo approssimato e senza valutare tutti gli aspetti (vedi sottoservizi di via Fiorentina o deflusso acque piovane al. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

