Il Parco come set | Ora però bisogna tornare nelle sale

Proiezioni, incontri e musica dal vivo, in una cornice che unisce cultura e partecipazione. "Monza merita un festival dedicato al cinema, perché città del cinema da sempre", sottolinea Massimiliano Longo, consigliere provinciale delegato ai grandi eventi e alla Villa Reale, promotore della Festa. Tante volte il capoluogo brianteo è stato protagonista di pellicole cinematrografiche che hanno fatto la storia, come ricorda Longo, da “La notte“ del 1961 con Marcello Mastroianni, di Michelangelo Antonioni che ha scelto per le riprese, il Parco di Monza, a “Gran Prix“, del 1966, in autodromo, fino a “Mani di velluto“ di e con Adriano Celentano del 1979, di cui si ricorda la celeberrima scena in cui cade nella fontana della Villa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il Parco come set: "Ora però bisogna tornare nelle sale"

Altri contenuti sullo stesso argomento

Gardaland In questi giorni ho letto tante critiche su Gardaland… Ma io non riesco a stare in silenzio. Perché prima di giudicare, bisogna conoscere. Gestire un parco come Gardaland non è semplice: dietro ogni sorriso, ogni spettacolo, ogni dettaglio… ci sono - facebook.com Vai su Facebook

Siringhe e bivacchi nel parco giochi, i residenti indignati (ed esasperati): «È l'unico per i bambini del centro. Bisogna intervenire». E il Comune chiude il cancello manomesso - «Alla sporcizia ci stiamo abituando e quando è eccessiva puliamo noi residenti, ma le siringhe sono troppo anche per il parco di via Redipuglia, l'unico per bambini del centro. Si legge su ilgazzettino.it

Il Parco come set: "Ora però bisogna tornare nelle sale" - Proiezioni, incontri e musica dal vivo, in una cornice che unisce cultura e partecipazione. Si legge su ilgiorno.it

Siringhe e bivacchi nel parco giochi, i residenti indignati (ed esasperati): «È l'unico per i bambini del centro. Bisogna intervenire». E il Comune chiude il cancello manomesso - Non oso immaginare se fossero rimasti punti da una di quelle siringhe» commenta preoccupata una mamma. Lo riporta ilgazzettino.it