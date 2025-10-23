Il parcheggio in piazza Casalbore e in via Piave costa il doppio | allontanate gli abusivi | l' appello disperato dei salernitani

Salernotoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Siamo sotto lo scacco dei parcheggiatori abusivi, in via Piave di pomeriggio e in piazza Casalbore dalla mattina alla sera”. E' questo l'urlo dei salernitani che frequentano la zona del Vestuti. “Siamo costretti a pagare il doppio per la sosta: sia il ticket previsto e sia l'obolo imposto dagli. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: Parcheggio Piazza Casalbore Via