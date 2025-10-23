C’è un dettaglio che non passa inosservato. Nelle prossime puntate, mentre Milano prova a fare i conti con lo strappo tra Adelaide e Marcello, la città delle vetrine sussurra di un incontro tra Rosa e Barbieri che potrebbe cambiare la prospettiva di tutti. Non è una prova d’amore sbandierata, ma uno scambio capace di accendere . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Il Paradiso delle Signore, Rosa e Marcello: l’amore proibito viene scoperto da Ettore?