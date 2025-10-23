Il Paradiso delle Signore anticipazioni 24 ottobre | Fulvio tormentato dai dubbi sul suo ruolo di padre

La soap di Rai 1 ambientata nella Milano dei '60 torna con un episodio fitto di sorprese. Tra rapporti da ricucire e verità che bussano alla porta, la quiete dura poco: qualcuno dovrà decidere adesso, prima che tutto cambi. Ultimo appuntamento settimanale per Il Paradiso delle Signore, che torna venerdì 24 ottobre alle 16.00 su Rai 1 con un episodio che intreccia padri in crisi, coppie in cerca di equilibrio e una decisione che rischia di cambiare tutte le carte in tavola. Il tutto proprio a ridosso di un matrimonio, quello sospirato tra Marcello e Adelaide. Ecco dove eravamo rimasti e le anticipazioni della nuova puntata. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

