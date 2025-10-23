Il nuovo video del furto dei gioielli al Louvre | i ladri scendono tranquillamente dal montacarichi e fuggono
In un nuovo video, due ladri della banda di malviventi che domenica 19 ha rubato i gioielli di Napoleone dal museo del Louvre sono stati ripresi mentre scendevano in traquillità dal montacarichi usato durante il colpo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
La giovane si era presentata in caserma per denunciare il furto del proprio telefono cellulare. Il nuovo e preoccupante fenomeno si sta diffondendo anche nel Maceratese - facebook.com Vai su Facebook
Attenzione: il nuovo #Furto del "#Ladro gattonatore" - https://laleggepertutti.it/750948_attenzione-il-nuovo-furto-del-ladro-gattonatore… - - X Vai su X
Furto al Louvre, le immagini dei ladri in fuga con gioielli fanno il giro del web - Un nuovo video mostra i presunti ladri del Louvre mentre fuggono dal museo con gioielli di grande valore. ilmattino.it scrive
Furto al Louvre: nuovo video mostra la fuga dei ladri con il montacarichi - Come se già non bastasse il clamore suscitato dal furto compiuto al museo del Louvre, con le polemiche per la realtiva facilità con cui i ladri sono riusciti ad introdursi nella galleria di Apollo ... Lo riporta tg.la7.it
In un nuovo video i ladri del Louvre in azione: e l'azienda che produce il montacarichi lo sfrutta - "Quando bisogna agire in fretta", è lo slogan scelto dall'azienda tedesca Bocker nella sua nuova, audace, campagna ... Scrive msn.com