Il nuovo stadio della Fiorentina non sarà pronto per i 100 anni del club
Il cantiere non si chiude l'anno prossimo, i lavori finiranno nel 2029. La sindaca: "Siamo dispiaciuti per i ritardi" L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Il Comune presenta il nuovo stadio "Maradona": 200 milioni, 70mila spettatori, addio pista d'atletica, energia solare Repubblica presenta il piano: il Calcio Napoli al momento non è coinvolto: la copertura potrebbe essere rifatta, ci saranno negozi e un museo
A Mestre posata la prima pietra del nuovo stadio da 18.500 posti
Fine lavori curva Fiesole slitta al 2027, malcontento Fiorentina - Il completamento del restyling dello stadio di Firenze "resta nel 2029" ma ci saranno "slittamenti nella chiusura degli interventi delle fasi intermedie" causa alcune criticità nel primo lotto.
Firenze, lavori allo stadio Franchi: la curva Fiesole non sarà pronta per il centenario della Fiorentina - La sindaca Funaro: «La nuova curva pronta a inizio 2027.
Fiorentina, Ferrari sullo stadio: "Commisso pronto ad aiutare Firenze per finire i lavori" - In una lunga intervista concessa ai microfoni di Lumsanews, il direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari ha ripercorso la vicenda della realizzazione del nuovo Artemio Franchi di Firenze