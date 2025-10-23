Il nuovo stadio della Fiorentina non sarà pronto per i 100 anni del club

Lidentita.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il cantiere non si chiude l'anno prossimo, i lavori finiranno nel 2029. La sindaca: "Siamo dispiaciuti per i ritardi" L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

