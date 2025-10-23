Il nuovo singolo dei Dual Harmony celebra la nostalgia analogica Rosso 4×4

Esce il 17 Ottobre su tutte le piattaforme digitali “Rosso 4×4”, il nuovo singolo dei Dual Harmony, pubblicato con l’etichetta Artisti Online. Scritto dal compositore Nicola Giannubilo e interpretato da Andrea Olivieri, il brano è un tuffo nel passato, un momento nostalgico e sentimentale che riporta l’ascoltatore agli anni ’90: le prime feste, i Nirvana in TV, la Panda rossa e l’odore di pioggia sulle estati di provincia. “Rosso 4×4” nasce, come racconta l’autore, «da un pomeriggio di pioggia e da un’improvvisa ispirazione». È un brano che parla di memoria e desiderio di ritorno, di quella parte di noi che resta ancorata ai momenti semplici e autentici della nostra giovinezza. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

