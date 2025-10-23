Il nuovo Bernareggi alla ricerca di volontari

Ecodibergamo.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ATTIVITÀ. Il nucleo storico si è ridotto. Il direttore don Davide Rota Conti dopo la riapertura: servono persone capaci di accogliere, dialogare e accompagnare. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

il nuovo bernareggi alla ricerca di volontari

© Ecodibergamo.it - Il nuovo Bernareggi alla ricerca di volontari

Altri contenuti sullo stesso argomento

nuovo bernareggi ricerca volontariIl nuovo Bernareggi alla ricerca di volontari - Il direttore don Davide Rota Conti dopo la riapertura: servono persone capaci di accogliere, dialogare e accompagnare. Scrive ecodibergamo.it

Diocesi: Bergamo, sabato inaugurazione del nuovo Museo “Adriano Bernareggi” - È in programma per sabato 27 settembre, nell’antico Palazzo del Vescovo in Bergamo Alta, l’evento “Il nuovo Bernareggi. Segnala agensir.it

Croce Blu cerca nuovi volontari - Pubblica Assistenza Croce Blu è un'associazione di Volontariato attiva nella Provincia di Rimini dal 2004 in ambito socio sanitario. Scrive newsrimini.it

Cerca Video su questo argomento: Nuovo Bernareggi Ricerca Volontari