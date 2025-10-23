Forse l’Italia è davvero pronta a riaccendere il nucleare. La macchina si è messa in moto da tempo, complici una serie di fattori che, se messi in sequenza, indicano una strada piuttosto ben battuta. La guerra in Ucraina, tanto per cominciare, ha mostrato all’Italia tutta la sua fragilità in termini di fonti energetiche, costringendo il Paese, una volta staccato il tubo del gas dalla Russia, a una riscrittura della mappa energetica, con la ricerca di nuovi canali di approvvigionamento, Africa e Stati Uniti in testa. Contestualmente, l’aumento dei prezzi delle bollette, ha rimesso al centro del dibattito politico la necessità di rivedere il mix energetico nazionale. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Il nucleare oggi è l’asso nella manica di domani