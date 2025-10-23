Il nastro rosso a Palazzo Marino | i politici di Milano uniti contro la violenza sulle donne
Iniziativa contro la violenza sulle donne all'inizio della seduta del consiglio comunale di giovedì 23 ottobre. Le consigliere si sono presentate in aula a Palazzo Marino indossando un segno rosso (giacca, camicia, maglione o altro) e, inoltre, è stato stretto un nastro (rosso) che ha. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Il nastro rosso a Palazzo Marino: i politici di Milano uniti contro la violenza sulle donne - Accade all'indomani dell'omicidio di Luciana Ronchi a Bruzzano, per mano dell'ex marito Luigi Roncaldi poi arrestato. Secondo milanotoday.it
