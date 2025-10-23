Il nastro rosso a Palazzo Marino | i politici di Milano uniti contro la violenza sulle donne

Milanotoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Iniziativa contro la violenza sulle donne all'inizio della seduta del consiglio comunale di giovedì 23 ottobre. Le consigliere si sono presentate in aula a Palazzo Marino indossando un segno rosso (giacca, camicia, maglione o altro) e, inoltre, è stato stretto un nastro (rosso) che ha. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

