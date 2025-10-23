Il Napoli spera di recuperare Hojlund per la sfida all’Inter

La settimana di avvicinamento al big match con l’Inter non è stata delle migliori in casa Napoli. Oltre ad aver perso le ultime due partite, la squadra di Antonio Conte è alle prese con diversi giocatori infortunati che hanno dato forfait e i cui recuperi sono ancora incerti. Tra tutti, spicca il nome di Rasmus . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it