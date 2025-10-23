Il Napoli spera di recuperare Hojlund per la sfida all’Inter
La settimana di avvicinamento al big match con l’Inter non è stata delle migliori in casa Napoli. Oltre ad aver perso le ultime due partite, la squadra di Antonio Conte è alle prese con diversi giocatori infortunati che hanno dato forfait e i cui recuperi sono ancora incerti. Tra tutti, spicca il nome di Rasmus . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it
Leggi anche questi approfondimenti
Qui #Napoli - Conte spera di recuperare Hojlund, ma nessuno vuole correre rischi - X Vai su X
CdS – #Conte dovrà ancora rinunciare a #Lobotka contro l'Inter, ma spera in due recuperi https://www.napolicalcionews.it/news-calcio-napoli/CdS-%E2%80%93-Conte-dovra-ancora-rinunciare-a-Lobotka-contro-l-Inter--ma-spera-in-due-recuperi-143517.aspx - facebook.com Vai su Facebook
Napoli, Conte spera di recuperare Hojlund: c’è fiducia. Più difficile Rrahmani - Corsa contro il tempo per l'attaccante danese, che vuole esserci contro l'Inter: il punto sull'infermeria partenopea ... msn.com scrive
Napoli, Conte spera nel recupero di Hojlund: cosa filtra in vista dell'Inter - Il punto sulle condizioni dell'attaccante danese in vista del big match dell'ottava giornata di Serie A contro l'Inter. Lo riporta msn.com
IL PENSIERO - Del Genio: "Il Napoli ora deve avere coraggio, il recupero di Hojlund è fondamentale" - Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Il Napoli adesso deve avere coraggio, deve giocare con coraggio. Come scrive napolimagazine.com