Una dichiarazione che spiazza a distanza di cinque anni dalla trattativa. Il difensore brasiliano, ora protagonista in Premier League, ha confessato che il Napoli è stato vicino al suo acquisto nell'estate del 2020, con Gattuso – allora sulla panchina azzurra. Il difensore in questione è Gabriel: quest'ultimo ha svelato anche un retroscena da non credere. "Gattuso mi chiamava tutti i giorni", la dichiarazione del difensore dell'Arsenal. Attualmente è tra i centrali più forti in Europa. Gabriel è il leader della difesa dell'Arsenal di Arteta, il calciatore imprescindibile della sua retrovia. Eppure tutto questo poteva non accadere mai.

"Il Napoli mi voleva": la confessione è un rimpianto per i tifosi, ora è uno dei migliori in Premier