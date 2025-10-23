Il Napoli mi voleva | la confessione è un rimpianto per i tifosi ora è uno dei migliori in Premier
Una dichiarazione che spiazza a distanza di cinque anni dalla trattativa. Il difensore brasiliano, ora protagonista in Premier League, ha confessato che il Napoli è stato vicino al suo acquisto nell’estate del 2020, con Gattuso – allora sulla panchina azzurra. Il difensore in questione è Gabriel: quest’ultimo ha svelato anche un retroscena da non credere. “Gattuso mi chiamava tutti i giorni”, la dichiarazione del difensore dell’Arsenal. Attualmente è tra i centrali più forti in Europa. Gabriel è il leader della difesa dell’Arsenal di Arteta, il calciatore imprescindibile della sua retrovia. Eppure tutto questo poteva non accadere mai. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
