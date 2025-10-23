Il Mostro | Netflix racconta il serial killer di Firenze con una ricostruzione maniacale

Dal 22 ottobre 2025, Netflix propone Il Mostro, la nuova serie che ripercorre le indagini sul famigerato serial killer noto come "il Mostro di Firenze". La produzione punta su un realismo assoluto, combinando dettagli storici, fedeltà documentale e una scenografia d'epoca senza precedenti nel panorama italiano. Un'ambientazione perfetta: il 1968 prende vita sul set. Per ricreare l'Italia degli anni Sessanta, la produzione ha scelto Ronciglione, vicino Viterbo, trasformandolo nella piazza di Lastra a Signa del 1968. Circa 50 automobili d'epoca simulano il traffico, mentre le comparse indossano costumi fedelissimi all'epoca.

