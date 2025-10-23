Il Mostro gli attori parlano delle difficoltà sull' interpretazione | Il mostro potrebbe essere chiunque

Quattro attori - Marco?Bullitta, Valentino?Mannias, Giacomo?Fadda e Antonio?Tintis - raccontano come per la serie Netflix Il Mostro, diretta da Stefano?Sollima, il lavoro sull'immedesimazione nei "mostri" non sia stato solo un travestimento: è stato uno specchio del proprio tempo. Interpretare un mostro - o meglio, un uomo che potrebbe essere un mostro - non significa indossare una maschera grottesca, ma guardarsi dentro e riconoscere l'ombra che ci accompagna. Nella serie Il Mostro gli attori hanno accettato questa sfida: non giudicare, ma percepire, non condannare ma comprendere. Immedesimazione senza giudizio: l'arte di "non essere il mostro" Nel corso della nostra intervista, sono emersi alcuni spunti interessanti sulla fase di preparazione della nuova serie Netflix, "Il Mostro". 🔗 Leggi su Movieplayer.it

